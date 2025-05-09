Ушаков: Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы

В рамках празднования Дня Победы состоялся дипломатический обмен поздравлениями между руководством Российской Федерации и Соединённых Штатов. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Юрий Ушаков в интервью федеральному телеканалу, коммуникация между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осуществлялась через уполномоченных представителей.

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», — сказал Ушаков.