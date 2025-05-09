Ушаков: Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
В рамках празднования Дня Победы состоялся дипломатический обмен поздравлениями между руководством Российской Федерации и Соединённых Штатов. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Юрий Ушаков в интервью федеральному телеканалу, коммуникация между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осуществлялась через уполномоченных представителей.
«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», — сказал Ушаков.
Ранее лидер Америки заявил, что решающий вклад в победу во Второй мировой войне принадлежит исключительно США. Одновременно была издана президентская прокламация, официально объявляющая 8 мая Днём Победы в Соединённых Штатах. В документе особо отмечается важность сохранения исторической памяти о жертвах войны и противодействия современным вызовам демократическим ценностям.