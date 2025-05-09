Учительница, воспитавшая будущего президента России, и наставница Владимира Путина, посетила юбилейный парад Победы в Москве.

На торжественном мероприятии присутствовала 91-летняя Вера Гуревич, сыгравшая важную роль в становлении личности российского лидера. Она была классным руководителем Путина в период его обучения в ленинградской школе № 193, с пятого по восьмой класс.

Вера Гуревич, выпускница факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена, посвятила свою жизнь преподаванию немецкого языка в средней школе. Её воспоминания о школьных годах Путина легли в основу книги «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», представляющей собой ценный источник информации о формировании мировоззрения будущего президента.