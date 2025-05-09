Учительница Путина Вера Гуревич посетила юбилейный парад Победы в Москве
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Учительница, воспитавшая будущего президента России, и наставница Владимира Путина, посетила юбилейный парад Победы в Москве.
На торжественном мероприятии присутствовала 91-летняя Вера Гуревич, сыгравшая важную роль в становлении личности российского лидера. Она была классным руководителем Путина в период его обучения в ленинградской школе № 193, с пятого по восьмой класс.
Вера Гуревич, выпускница факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена, посвятила свою жизнь преподаванию немецкого языка в средней школе. Её воспоминания о школьных годах Путина легли в основу книги «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя», представляющей собой ценный источник информации о формировании мировоззрения будущего президента.
Ранее Life.ru рассказывал, как Владимир Путин отреагировал на парад и как его встретили зрители. После десятиминутного обращения к нации, которым ознаменовалось начало Парада Победы, Путин дал старт торжественному шествию. Полный текст речи президента был опубликован на Life.ru. По завершении мероприятия, когда глава государства покидал Красную площадь, собравшиеся приветствовали его возгласами «Россия! Россия!». Президент оценил и зрелищность и мощь Парада, посвящённого 80-летию Великой Победы, лаконичным жестом одобрения – поднятым вверх большим пальцем. Его примеру последовал пресс-секретарь Дмитрий Песков, продемонстрировав аналогичное восхищение праздничным событием.