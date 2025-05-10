«Нельзя допускать до людей»: Россиянам объяснили, какое образование не стоит получать первым
Геостратег Школьников: Большинство психологов нельзя допускать до людей
На приёме у психолога. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Большинство психологов «нельзя допускать до людей», уверен геостратег Андрей Школьников. По его словам, психологическое образование не может быть первым, а западные модели обучения и практики вообще не приживаются в России.
«Мы идём к тому, что в ближайшие десятилетия нужно полностью перекроить весь пласт общественных наук, включая экономику, социологию, политологию — вообще всё», — отметил собеседник радио Sputnik.
Ранее россиян предупредили об опасности лжепсихологов, которые могут усугубить проблемы травмированных людей. Вычислить лжепсихолога можно по их поведению. Зачастую такие «специалисты» выдают личное мнение за факты.