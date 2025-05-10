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Регион
10 мая, 05:20

«Нельзя допускать до людей»: Россиянам объяснили, какое образование не стоит получать первым

Геостратег Школьников: Большинство психологов нельзя допускать до людей

На приёме у психолога. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На приёме у психолога. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Большинство психологов «нельзя допускать до людей», уверен геостратег Андрей Школьников. По его словам, психологическое образование не может быть первым, а западные модели обучения и практики вообще не приживаются в России.

«Мы идём к тому, что в ближайшие десятилетия нужно полностью перекроить весь пласт общественных наук, включая экономику, социологию, политологию — вообще всё», — отметил собеседник радио Sputnik.

Названы красные флаги, по которым можно вычислить лжепсихолога
Названы красные флаги, по которым можно вычислить лжепсихолога

Ранее россиян предупредили об опасности лжепсихологов, которые могут усугубить проблемы травмированных людей. Вычислить лжепсихолога можно по их поведению. Зачастую такие «специалисты» выдают личное мнение за факты.

Борис Эльфанд
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