После кремлёвского приёма президент России Владимир Путин сделал комплимент словацкому премьер-министру Роберту Фицо, отметив его спортивную походку. Приём проводился для руководителей делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы в Москву.

«У вас прямо такая спортивная походка», — обратился Путин к Фицо.

Напомним, премьер-министр Словакии столкнулся с серьёзными препятствиями при организации визита в Москву на юбилейные торжества. Ряд государств, включая Эстонию, активно пытались помешать его поездке, но, несмотря на все сложности, Фицо удалось своевременно прибыть на празднование.