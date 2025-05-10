Ульяновские десантники восстановили легендарный МиГ-21 на Херсонщине
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
В Аскании-Нова (Херсонская область) ульяновские десантники из группировки войск «Днепр» вдохнули новую жизнь в памятник легендарному истребителю МиГ-21. Этот монумент увековечивает боевой путь гвардейской авиационной дивизии, героически сражавшейся в этих краях в 1943 году, в том числе под командованием прославленного Александра Покрышкина.
Фото © Telegram / Владимир Сальдо
Как сообщили в Минобороны России, десантники провели комплекс работ: укрепили основание, на котором стоит самолёт, тщательно отмыли сам истребитель и восстановили яркие звезды и бортовой номер на его фюзеляже.
Важно отметить, что эта реставрация – часть масштабной акции: ко Дню Победы в Херсонской области полностью приведены в порядок все памятники, посвящённые подвигам героев Великой Отечественной войны.
Ранее в польском городе Легница восстановили памятник маршалу СССР и Польши Константину Рокоссовскому, который похитили с городского кладбища и распилили пять лет назад. Тогда его обнаружили без головы и булавы, находившейся в руке.