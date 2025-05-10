Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 07:21

Ульяновские десантники восстановили легендарный МиГ-21 на Херсонщине

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

В Аскании-Нова (Херсонская область) ульяновские десантники из группировки войск «Днепр» вдохнули новую жизнь в памятник легендарному истребителю МиГ-21. Этот монумент увековечивает боевой путь гвардейской авиационной дивизии, героически сражавшейся в этих краях в 1943 году, в том числе под командованием прославленного Александра Покрышкина.

Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Как сообщили в Минобороны России, десантники провели комплекс работ: укрепили основание, на котором стоит самолёт, тщательно отмыли сам истребитель и восстановили яркие звезды и бортовой номер на его фюзеляже.

Важно отметить, что эта реставрация – часть масштабной акции: ко Дню Победы в Херсонской области полностью приведены в порядок все памятники, посвящённые подвигам героев Великой Отечественной войны.

На Поклонной горе представили «народный памятник» из монет, гильз и орденов ВОВ
На Поклонной горе представили «народный памятник» из монет, гильз и орденов ВОВ

Ранее в польском городе Легница восстановили памятник маршалу СССР и Польши Константину Рокоссовскому, который похитили с городского кладбища и распилили пять лет назад. Тогда его обнаружили без головы и булавы, находившейся в руке.

Владимир Озеров
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar