ВСУ уничтожили школу в Брянской области

В ночь на 10 мая 2025 года вооружённые силы Украины нанесли удар по школе, расположенной в селе Сопычи (Погарский район, Брянская область), в результате чего здание образовательного учреждения было серьёзно повреждено. Об этом сообщил военный с позывным Музыкант у себя в телеграм-канале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, есть ли жертвы среди местного населения.