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Регион
10 мая, 11:41

ВСУ уничтожили школу в Брянской области

ВСУ атаковали школу в Брянской области. Обложка © Telegram / ПОГРАНИЧНИК ИЗ АДА

ВСУ атаковали школу в Брянской области. Обложка © Telegram / ПОГРАНИЧНИК ИЗ АДА

В ночь на 10 мая 2025 года вооружённые силы Украины нанесли удар по школе, расположенной в селе Сопычи (Погарский район, Брянская область), в результате чего здание образовательного учреждения было серьёзно повреждено. Об этом сообщил военный с позывным Музыкант у себя в телеграм-канале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, есть ли жертвы среди местного населения.

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Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ атаковал здание Правительства Белгородской области в День Победы. В результате пострадали два человека. Один из пострадавших — сотрудник Росгвардии с осколочным ранением нижней конечности. Также в числе раненых оказался заместитель главы региональной администрации.

Александра Мышляева
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