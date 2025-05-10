Тело не дружит с мозгом: Россиянам объяснили, как избавиться от вечного голода

Постоянное желание поесть может свидетельствовать о несогласованной работе тела и мозга, уверена нутрициолог Маргарита Валеева. По её словам, многие люди, стремясь к стройности, сокращают потребление жиров и белков, что приводит к скачкам сахара в крови и повышению аппетиту. Простые углеводы обеспечивают кратковременный подъём энергии, но быстро вызывают голод.

Чтобы избежать негативного эффекта, нужно включать в каждый приём пищи белки, полезные жиры и сложные углеводы с клетчаткой. Также следует помнить, что переедание часто связано с эмоциями: тревогой или скукой. А ещё важно научиться различать физический и эмоциональный голод.

«Физический приходит постепенно, усиливается со временем и уходит после еды. Эмоциональный возникает внезапно, требует конкретного продукта (чаще сладкого) и не проходит после насыщения», — объяснила биохимик.

В интервью «Газете.ru» она призвала восстановить режим сна, а также проверять уровень витаминов и микроэлементов. Кроме того, для контроля аппетита рекомендуется организовать 3-4 приёма пищи в день без перекусов, есть осознанно и минимизировать ультрапереработанные продукты.