«Доходит до ампутаций»: Врач перечислил самые частые травмы россиян в майские праздники

На майских праздниках россияне часто получают травмы, связанные с активным отдыхом, работой на даче, употреблением алкоголя и ДТП. Наиболее распространёнными являются бытовые и дачные травмы, такие как ожоги, переломы и ушибы, рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Николай Кондырев.

«На первое место можно поставить раны и большие ссадины, которые получают при работе с инструментами (болгарка, топоры, ножи). Иногда доходит до ампутаций пальцев во время работы с дисковыми пилами», — отметил эксперт.

На втором месте, по его словам, находятся ожоги от мангалов, костров, горячего угля или кипятка. Травмы спины и суставов занимают третье место. Они возникают из-за неправильной нагрузки при копании грядок или переносе тяжестей. Также часто встречаются черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы из-за падений с лестниц или деревьев.

В период майских праздников люди также сталкиваются с травмами во время активного отдыха, включая растяжения связок, переломы и вывихи, а также солнечные и тепловые удары. Основными причинами страданий являются алкогольное опьянение, несоблюдение правил безопасности и неаккуратность, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».