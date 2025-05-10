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10 мая, 13:12

В ООН проверят сообщения об арестах 9 Мая и запрете отмечать День Победы в Киеве

Галина Савченко, задержанная в Киеве за пилотку с красной звездой. Обложка © Украинские соцсети

Галина Савченко, задержанная в Киеве за пилотку с красной звездой. Обложка © Украинские соцсети

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека проверят вчерашние сообщения об арестах и запрете празднования Дня Победы в Киеве. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились»,цитирует собеседника агентство.

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Напомним, 9 мая в Киеве задержали местную жительницу, которая хотела возложить цветы в парке Славы в честь павших бойцов Красной армии. Её отец отдал жизнь, сражаясь против нацистов в битве за Сталинград. Ситуацию прокомментировал ирландский журналист Чей Боуз, заявивший, что его повергли в шок действия киевской полиции.

Юрий Лысенко
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