Путин назвал Зимбабве надёжным партнёром России в Африке

Президент РФ Владимир Путин назвал Зимбабве надёжным партнёром России на африканском континенте. Об этом политик сказал во время встречи с главой государства Эммерсоном Мнангагвой в Кремле. По словам российского лидера, обе страны имеют схожую позицию по многим вопросам международной повестки.

Президент РФ Владимир Путин назвал Зимбабве надёжным партнёром России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Признательны Вам, что Вы лично представляете свою страну на юбилейных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. <…> Зимбабве — наш надёжный партнёр на африканском континенте. В следуюзще году будем отмечать 45-летие установления дипломатических отношений», — подчеркнул Путин.