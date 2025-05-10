Путин назвал Зимбабве надёжным партнёром России в Африке
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Президент РФ Владимир Путин назвал Зимбабве надёжным партнёром России на африканском континенте. Об этом политик сказал во время встречи с главой государства Эммерсоном Мнангагвой в Кремле. По словам российского лидера, обе страны имеют схожую позицию по многим вопросам международной повестки.
Президент РФ Владимир Путин назвал Зимбабве надёжным партнёром России. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Признательны Вам, что Вы лично представляете свою страну на юбилейных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. <…> Зимбабве — наш надёжный партнёр на африканском континенте. В следуюзще году будем отмечать 45-летие установления дипломатических отношений», — подчеркнул Путин.
Мнангагва со своей стороны поблагодарил президента России за приглашение в Москву на празднование Дня Победы, а также и назвал 9 Мая оглушительным триумфом русского духа и выразил восхищение подвигом советских солдат.
Также сообщалось, что Путин принял в Кремле генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, прибывшего в Москву для участия в мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы. Российский лидер отметил, что переговоры прошли продуктивно: стороны обсудили ключевые вопросы глобальной политики и дальнейшее укрепление партнёрства между двумя странами.