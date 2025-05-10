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10 мая, 20:00

«Сражались до самой Победы»: Актёр военных фильмов сравнил реальность и кино

Актёр Каменщиков признался, что во время съёмок думает о подвиге героев ВОВ

Военное кино. Обложка © freepik

Военное кино. Обложка © freepik

Актёр Олег Каменщиков известен российскому зрителю по ролям в картинах «Девушки с Макаровым», «Белая полоса», «Чикатило», «Война и музыка» и других. Особе место в карьере звезды занимают военные фильмы, съёмки в которых «в глобальном смысле ничем не отличаются от других». Однако играя роль, артист не забывает о реальном подвиге героев Великой Отечественной войны.

«Вообще, если серьёзно, то, что я проживал всего пару минут под бутафорскими взрывами, наши деды и прадеды прошли в реальности, всё это было по-настоящему, и сражались они в таких условиях ежедневно… до самой Победы. Вот о чём я на самом деле размышлял на тот момент, когда снимали, и продолжаю думать об этом сейчас», — признался собеседник РИА «ФедералПресс».

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Ранее в Госдуме сравнили СВО и ВОВ. Депутат Пётр Толстой призвал повторить Великую Победу на фронте. Кстати, абсолютное большинство россиян отметило важность Дня Победы.

Борис Эльфанд
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