Спецпред США Келлог: 30 дней тишины запустят мирный процесс на Украине

Кит Келлог, специальный представитель президента США, выразил уверенность в том, что перемирие в зоне украинского конфликта станет началом процесса урегулирования и приведёт к его завершению.

«Всеобъемлющее (воздушное, сухопутное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшего и самого продолжительного конфликта в Европе со времён Второй мировой войны», — заявил Келлог в соцсети Х.