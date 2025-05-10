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10 мая, 20:05

Спецпред США Келлог: 30 дней тишины запустят мирный процесс на Украине

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Кит Келлог, специальный представитель президента США, выразил уверенность в том, что перемирие в зоне украинского конфликта станет началом процесса урегулирования и приведёт к его завершению.

«Всеобъемлющее (воздушное, сухопутное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшего и самого продолжительного конфликта в Европе со времён Второй мировой войны», — заявил Келлог в соцсети Х.

Келлог прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о готовности страны к прекращению огня с Россией. Он также выразил надежду на то, что обе стороны немедленно прекратят боевые действия.

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Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что любые соглашения о перемирии между Москвой и Киевом должны быть подкреплены прекращением поставок оружия из западных стран на Украину. Он подчеркнул, что дискуссия о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной требует учёта ряда аспектов.

Анастасия Никонорова
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