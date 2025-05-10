Во Франции восхитились словами Трампа о России
Политик Филиппо согласился с Трампом в вопросе членства России в G8
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Президент США Дональд Трамп полностью прав в том, что Россию не следовало исключать из «Большой восьмёрки». Такое заявление на личной странице в соцсети X сделал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он [Трамп] абсолютно прав», — написал он.
Напомним, Россию исключили из состава G8 в 2014 году. Впоследствии лидеры стран ЕС предлагали Москве вернуться к этому формату, но российское руководство сочло G20 более перспективным вариантом. В феврале нынешнего года глава США вновь предложил восстановить Россию в «группе восьми», а недавно раскритиковал решение лишить Москву места в составе «Большой восьмёрки».