Папа римский Лев XIV посетил могилу Франциска
Папа римский Лев XIV. Обложка © ТАСС/AP
Папа римский Лев XIV приехал к могиле своего предшественника, папы Франциска, который ушёл из жизни 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана. Ранее понтифик совершил частный визит в святые места, расположенные в Дженаццано, недалеко от Рима.
«На обратном пути в Ватикан папа Лев XIV заехал в базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился перед гробницей папы Франциска и иконой Девы Марии», — сказали в пресс-службе.
Напомним, 8 мая завершился конклав, который избрал нового папу римского. Об этом объявили белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, выбравший имя Лев XIV. Предыдущий папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт. Похоронили понтифика 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.