Папа римский Лев XIV посетил могилу Франциска

Папа римский Лев XIV приехал к могиле своего предшественника, папы Франциска, который ушёл из жизни 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана. Ранее понтифик совершил частный визит в святые места, расположенные в Дженаццано, недалеко от Рима.