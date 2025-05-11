«Россия загнала Киев в угол»: Турецкий историк заявил о неожиданных последствиях шага Путина

Киев может лишиться посредничества и поддержки Анкары, если продолжит отказываться от прямых переговоров с Москвой. Об этом заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

Эксперт прокомментировал готовность России к возобновлению прямых переговоров с Украиной, о которой объявил президент страны Владимир Путин во время ночной пресс-конференции 11 мая.

«Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от её посредничества», – сказал Перинчек РИА «Новости».