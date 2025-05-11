«Россия загнала Киев в угол»: Турецкий историк заявил о неожиданных последствиях шага Путина
Историк Перинчек: Киев потеряет Турцию, если откажется от переговоров с РФ
Флаг Турции. Обложка © unsplash.com / Imad Alassiry
Киев может лишиться посредничества и поддержки Анкары, если продолжит отказываться от прямых переговоров с Москвой. Об этом заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Эксперт прокомментировал готовность России к возобновлению прямых переговоров с Украиной, о которой объявил президент страны Владимир Путин во время ночной пресс-конференции 11 мая.
«Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от её посредничества», – сказал Перинчек РИА «Новости».
Дипломатические источники агентства в Анкаре также заявили о готовности Турции принять переговоры по урегулированию конфликта. Вместе с тем представители Кремля подтвердили, что решение об устойчивом мире на Украине может быть найдено только через переговоры.
Напомним, Путин предложил Киеву вновь начать прямые переговоры уже 15 мая в Стамбуле. Глава государства также указал, что во время диалога может быть достигнута договорённость о прекращении огня на линии фронта. Россия уже неоднократно объявляла перемирия, которые ВСУ неизменно нарушали.