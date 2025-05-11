Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 03:50

Клишас: Россия контролирует инициативу по украинскому вопросу

Инициатива по украинскому вопросу на стороне России. Обложка © Life.ru

Инициатива по украинскому вопросу на стороне России. Обложка © Life.ru

Сенатор Андрей Клишас заявил, что Россия полностью контролирует инициативу по украинскому вопросу. Он отметил, что на это не влияют усилия «друзей» главы киевского режима Владимира Зеленского.

По словам парламентария, Москва занимается инициативой как в военном, так и в дипломатическом направлении.

«Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания»,подчеркнул Клишас в Telegram-канале.

«Россия загнала Киев в угол»: Турецкий историк заявил о неожиданных последствиях шага Путина
«Россия загнала Киев в угол»: Турецкий историк заявил о неожиданных последствиях шага Путина

Этой ночью, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. До этого европейские союзники Украины пригрозили ввести новые санкции, а также заблокировать газопровод «Северный поток – 2», если Кремль откажется от 30-дневного прекращения огня.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Андрей Клишас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar