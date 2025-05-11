Клишас: Россия контролирует инициативу по украинскому вопросу
Инициатива по украинскому вопросу на стороне России. Обложка © Life.ru
Сенатор Андрей Клишас заявил, что Россия полностью контролирует инициативу по украинскому вопросу. Он отметил, что на это не влияют усилия «друзей» главы киевского режима Владимира Зеленского.
По словам парламентария, Москва занимается инициативой как в военном, так и в дипломатическом направлении.
«Все ультиматумы европейских спонсоров киевского режима оставлены без внимания», — подчеркнул Клишас в Telegram-канале.
Этой ночью, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. До этого европейские союзники Украины пригрозили ввести новые санкции, а также заблокировать газопровод «Северный поток – 2», если Кремль откажется от 30-дневного прекращения огня.