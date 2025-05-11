Пропитаны кровью: Названы самые жуткие и проклятые места в России

В России есть места, которые считаются проклятыми. Трагическое прошлое этих земель оставило глубокий духовный след, поэтому и в наши дни их обходят стороной даже священники. К примеру, одним из самых мрачных мест в нашей стране считается Змиевская балка в Ростове-на-Дону.

В августе 1942 года нацисты расстреляли там около 27 тысяч человек. Сегодня место трагедии является мемориалом, однако священникам довольно тяжело там молиться. Чтобы провести панихиды, приходится просить благословения у епископа. Нечистую силу церковные служители чувствуют и в Удмуртии.

Так, в деревне Старый Мултан в конце XIX века произошёл громкий судебный процесс: местных крестьян обвинили в ритуальных убийствах. Хотя их вина не была доказана, подозрения нависли над этими землями. Там практиковались языческие обряды, поэтому до сих пор ощущается духовная тяжесть.