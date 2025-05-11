Пропитаны кровью: Названы самые жуткие и проклятые места в России
Заброшенную стройку в Череповце и Змиевскую балку отнесли к проклятым местам
Проклятая земля. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В России есть места, которые считаются проклятыми. Трагическое прошлое этих земель оставило глубокий духовный след, поэтому и в наши дни их обходят стороной даже священники. К примеру, одним из самых мрачных мест в нашей стране считается Змиевская балка в Ростове-на-Дону.
В августе 1942 года нацисты расстреляли там около 27 тысяч человек. Сегодня место трагедии является мемориалом, однако священникам довольно тяжело там молиться. Чтобы провести панихиды, приходится просить благословения у епископа. Нечистую силу церковные служители чувствуют и в Удмуртии.
Так, в деревне Старый Мултан в конце XIX века произошёл громкий судебный процесс: местных крестьян обвинили в ритуальных убийствах. Хотя их вина не была доказана, подозрения нависли над этими землями. Там практиковались языческие обряды, поэтому до сих пор ощущается духовная тяжесть.
А в городе Череповце Вологодской области дурную репутацию имеет заброшенная стройка на улице Данилова. В период с 2004 по 2007 годы здесь произошла серия убийств. Неизвестный преступник лишил жизни несколько человек, но так и не был пойман. Священники освящали это место, но утверждают, что оно до сих пор пропитано злом, сообщает РИА «ФедералПресс».
Ранее учёные обнаружили на дне Телецкого озера «лес мертвецов», однако речь идёт не о людях. Так исследователи окрестили необычное скопление затонувших деревьев. Но шаманка уверена, что на дне водоёма на Алтае лежат трупы людей.