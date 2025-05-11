К Зеленскому появились вопросы после ультиматума в ответ на шаг Путина к миру

Официальный представитель МИД России Родион Мирошник, занимающий пост посла по особым поручениям, обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры без предварительных условий, тогда как Владимир Зеленский в ответ тут же начал диктовать свои требования для проведения дипломатической встречи. Об этом Мирошник написал в телеграм-канале.

«Свою реакцию на предложение Путина начать переговоры без условий Зеленский начал с выдвижения предусловий: «Вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам». Так выглядит согласие на начало переговоров без условий?!» — вопрошает дипломат.