К Зеленскому появились вопросы после ультиматума в ответ на шаг Путина к миру
Мирошник: Зеленский начал диктовать условия на предложение Путина о переговорах
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Официальный представитель МИД России Родион Мирошник, занимающий пост посла по особым поручениям, обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры без предварительных условий, тогда как Владимир Зеленский в ответ тут же начал диктовать свои требования для проведения дипломатической встречи. Об этом Мирошник написал в телеграм-канале.
«Свою реакцию на предложение Путина начать переговоры без условий Зеленский начал с выдвижения предусловий: «Вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам». Так выглядит согласие на начало переговоров без условий?!» — вопрошает дипломат.
Напомним, в своём ночном вступлении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил 15 мая возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. При этом российский лидер отверг навязываемое Киевом и США прекращение огня сроком на 30 дней, пояснив, что ВСУ постоянно нарушают подобные временные перемирия. Владимир Зеленский ответил, что Украина якобы готова приехать на мирные переговоры, если Москва подтвердит полное прекращение огня с 12 мая.