Сделав заявление о готовности к переговорам с Украиной, президент России Владимир Путин реализовал кулуарные договорённости со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Кроме того, глава государства сорвал ультиматум, который пытались навязать нашей стране собравшиеся в Киеве лидеры ЕС. Об этом заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По его словам, мы стали свидетелями «дипломатической борьбы, которая частично происходит под ковром». Новый раунд этой борьбы начался с визита европейских политиков в Киев и их попытки сформулировать стратегию по «зажиманию России в угол» через ультиматум о перемирии.

«И дипломатическая хитрость этого ультиматума сводилась к тому, что формально он выстраивался в логике Трампа. Но только лишь формально. Не случайно сам Трамп ничего по этому поводу, несмотря на свою обычную говорливость, не объявил, не прокомментировал», — отметил доктор политических наук.

Он добавил, что одновременно происходила попытка склонить Трампа к проукраинской и проевропейской позиции. Однако ловкий манёвр Путина заключается в том, что он выходит за рамки ультиматума, отказываясь соблюдать его в предложенной форме. Однако российский лидер не отвергает переговоры и потенциальное перемирие.

Эксперт напомнил, что несколько дней назад Трамп обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь прекратить боевые действия на Украине. В ответ Путин предложил Украине возобновить переговоры там, где они были прерваны — в Стамбуле.