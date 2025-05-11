Президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд стран, в том числе и в дни празднования 80-летия Победы, пытались разговаривать с Россией в «хамской манере» и на языке ультиматумов.

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил глава государства, обращаясь к журналистам.

Тем не менее Путин выразил оптимизм и надежду на то, что рано или поздно начнётся движение в сторону восстановления конструктивных отношений между Россией и Европой. Он убеждён, что «уроки истории» и мнение европейских народов сыграют в этом важную роль. Президент отметил, что речь идёт и о странах, которые сейчас придерживаются «антироссийской риторики и явно агрессивных действий».

Российский лидер особо подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, многие жители Европы и главы государств, «которые проводят суверенную политику», не забыли уроки Второй Мировой войны. Он поблагодарил всех иностранных лидеров, приехавших в Москву на празднование Дня Победы вопреки давлению Запада.