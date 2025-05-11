Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 09:56

Минобороны: Россия соблюдала перемирие, но зеркально отвечала на нарушения ВСУ

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Svarun

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Svarun

Российские войска с 8 по 11 мая строго придерживались режима прекращения огня, объявленного Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, оставаясь на занятых позициях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в этот период военнослужащие Украины 14 043 раза нарушали режим тишины. В ответ на все попытки ВСУ наши войска предпринимали меры.

«Вооружённые силы РФ зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима», — сказано в публикации ведомства.

«Это хороший знак!» Зеленский поставил Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая
«Это хороший знак!» Зеленский поставил Путину одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая

Напомним, что перемирие, объявленное российской стороной, закончилось в полночь 11 мая по московскому времени. Президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ несколько раз пытались прорваться через границу, однако ВС РФ дали им отпор. По его словам, украинская армия понесла колоссальные потери во время своих атак.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar