Минобороны: Россия соблюдала перемирие, но зеркально отвечала на нарушения ВСУ

Российские войска с 8 по 11 мая строго придерживались режима прекращения огня, объявленного Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, оставаясь на занятых позициях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в этот период военнослужащие Украины 14 043 раза нарушали режим тишины. В ответ на все попытки ВСУ наши войска предпринимали меры.