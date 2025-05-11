Минобороны: Россия соблюдала перемирие, но зеркально отвечала на нарушения ВСУ
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Российские войска с 8 по 11 мая строго придерживались режима прекращения огня, объявленного Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, оставаясь на занятых позициях. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в этот период военнослужащие Украины 14 043 раза нарушали режим тишины. В ответ на все попытки ВСУ наши войска предпринимали меры.
«Вооружённые силы РФ зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима», — сказано в публикации ведомства.
Напомним, что перемирие, объявленное российской стороной, закончилось в полночь 11 мая по московскому времени. Президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ несколько раз пытались прорваться через границу, однако ВС РФ дали им отпор. По его словам, украинская армия понесла колоссальные потери во время своих атак.