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11 мая, 12:25

«А меня зовут Николас»: Мадуро по-свойски пообщался со студентами на Красной площади

Российские студенты случайно встретили Мадуро во время прогулки в центре Москвы

Российские студенты во время прогулки по Красной площади случайно наткнулись на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Политик осматривал достопримечательности в центре столицы в сопровождении супруги, пары охранников и переводчика. Студенты узнали Мадуро и поприветствовали его. Президент Венесуэлы оказался общительным и открытым, он тут же подошёл к ребятам, перекинулся с ними парой фраз и даже разрешил сделать с ним совместное фото.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообщался со студентами из РФ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nicolás Maduro

Студенты на перебой рассказали, какие иностранные языки изучают в институте. Девушка по имени Милана призналась, что учит корейский, но она легко смогла пообщаться с Мадуро на английском. Политик проявил неподдельный интерес к ребятам и даже спросил их имена, а в ответ с улыбкой сказал: «А меня зовут Николас». Позже Мадуро разметил видео со студентами в соцсетях.

«Как прекрасно делиться впечатлениями и общаться с российскими студентами, которые изучают языки», — подписал президент свой ролик.

В кортеже президента Венесуэлы была замечена новенькая чёрная Lada Aura
В кортеже президента Венесуэлы была замечена новенькая чёрная Lada Aura

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в параде на Красной площади 9 Мая. Политик поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и назвал парад впечатляющим. Мадуро также провёл переговоры с президентом РФ Владимиров Путиным в Кремле и пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nicolás Maduro

Татьяна Миссуми
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