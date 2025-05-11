«А меня зовут Николас»: Мадуро по-свойски пообщался со студентами на Красной площади

Российские студенты во время прогулки по Красной площади случайно наткнулись на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Политик осматривал достопримечательности в центре столицы в сопровождении супруги, пары охранников и переводчика. Студенты узнали Мадуро и поприветствовали его. Президент Венесуэлы оказался общительным и открытым, он тут же подошёл к ребятам, перекинулся с ними парой фраз и даже разрешил сделать с ним совместное фото.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообщался со студентами из РФ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nicolás Maduro

Студенты на перебой рассказали, какие иностранные языки изучают в институте. Девушка по имени Милана призналась, что учит корейский, но она легко смогла пообщаться с Мадуро на английском. Политик проявил неподдельный интерес к ребятам и даже спросил их имена, а в ответ с улыбкой сказал: «А меня зовут Николас». Позже Мадуро разметил видео со студентами в соцсетях.

«Как прекрасно делиться впечатлениями и общаться с российскими студентами, которые изучают языки», — подписал президент свой ролик.