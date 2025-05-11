Госсекретарь США Рубио отправится в Турцию 14-16 мая

Госсекретарь США Марко Рубио отправится с официальным визитом в Турцию 14 — 16 мая, чтобы обсудить приоритеты безопасности НАТО. Об этом сообщили в самом Госдепартаменте Штатов.

«Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14 — 16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности альянса», — сказано в заявлении Госдепа. Там добавляется, что вопросы по Украине также будут в повестке.