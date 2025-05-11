Госсекретарь США Рубио отправится в Турцию 14-16 мая
Марко Рубио. Обложка © ТАСС / ЕРА
Госсекретарь США Марко Рубио отправится с официальным визитом в Турцию 14 — 16 мая, чтобы обсудить приоритеты безопасности НАТО. Об этом сообщили в самом Госдепартаменте Штатов.
«Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14 — 16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности альянса», — сказано в заявлении Госдепа. Там добавляется, что вопросы по Украине также будут в повестке.
Примечательно, что в этот же временной промежуток президент РФ предложил провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле. Владимир Путин призвал 15 мая организовать встречу без предварительных условий. Зеленский ответил, что Украина якобы готова приехать на мирные переговоры с Россией, если Москва подтвердит полное прекращение огня с 12 мая.