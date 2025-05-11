Если Украина согласится на предложение президента РФ Владимира Путина, то ей удастся в какой-то степени сохранить остатки своих земель, а главное — народ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Будем надеяться, наконец, что у украинской стороны, которая сама себе запретила ведение переговоров с Россией, будет возобладать мудрость хотя бы для того, чтобы не убить до конца украинский народ и государство Украину», — пояснил он ТАСС.

Алаудинов добавил, что Россия никогда не позволяла западным лидерам говорить с собой в ультимативной форме, так и сейчас Путин не стал реагировать на попытки сломить Москву и заставить отказаться от задач СВО. Командир «Ахмата» напомнил, что российский лидер не видит возможностей завершить украинский конфликт без устранения первопричин. Алаудинов подчеркнул, что Россия готова идти до конца, если Киев откажется сесть за стол переговоров.