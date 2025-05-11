Бастрыкин вмешался в следствие по смертельному отравлению девочки под Тверью по просьбе её отца

В центральный аппарат Следственного комитета России поступило срочное обращение. Многодетный отец из города Вышний Волочек Тверской области просит помощи в деле о гибели своей 2-летней дочери, расследование которого застопорилось. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года: вся семья мужчины – он сам, супруга и трое детей – перенесла отравление неизвестным веществом. К сожалению, спасти младшую дочь не удалось. Спустя долги месяцы отец решил повлиять на то, как идёт расследование причин смерти дочки. По его мнению, следствие неоправданно затягивается.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично отреагировал на крик о помощи. Он поручил руководителю Следственного управления СК по Тверской области Альберту Кизимову немедленно объяснить, почему дело затянулось и принять все меры для скорейшего завершения следствия.