«Порция оправдательной гнили»: В Раде раскрыли смысл ответа Зеленского Путину
Дмитрук: Своим ответом Путину Зеленский оправдывает убийства мирных
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Народный депутат Украины Артём Дмитрук резко осудил реакцию Зеленского на мирные инициативы российского руководства. Парламентарий охарактеризовал позицию Киева как попытку легитимизировать действия, ведущие к человеческим жертвам среди гражданского населения.
«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше», — написал он у себя в социальных сетях.
Впоследствии украинские официальные лица, включая руководителя ОП Андрея Ермака, выступили с заявлениями, содержащими ультимативные требования о прекращении огня к 12 мая.
«Две порции оправдательной гнили, получите, пожалуйста», — прокомментировал Дмитрук.