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Регион
11 мая, 16:49

«Порция оправдательной гнили»: В Раде раскрыли смысл ответа Зеленского Путину

Дмитрук: Своим ответом Путину Зеленский оправдывает убийства мирных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Народный депутат Украины Артём Дмитрук резко осудил реакцию Зеленского на мирные инициативы российского руководства. Парламентарий охарактеризовал позицию Киева как попытку легитимизировать действия, ведущие к человеческим жертвам среди гражданского населения.

«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше», — написал он у себя в социальных сетях.

Впоследствии украинские официальные лица, включая руководителя ОП Андрея Ермака, выступили с заявлениями, содержащими ультимативные требования о прекращении огня к 12 мая.

«Две порции оправдательной гнили, получите, пожалуйста», — прокомментировал Дмитрук.

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Напомним, Путин предложил Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. В ответ на это Зеленский заявил, что готов к диалогу только после того, как российские власти примут 30-дневное перемирие.

Александра Мышляева
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