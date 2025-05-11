Народный депутат Украины Артём Дмитрук резко осудил реакцию Зеленского на мирные инициативы российского руководства. Парламентарий охарактеризовал позицию Киева как попытку легитимизировать действия, ведущие к человеческим жертвам среди гражданского населения.

«Ждём новой оправдательной порции гнили, почему Зеленский должен убивать украинцев дальше», — написал он у себя в социальных сетях.

Впоследствии украинские официальные лица, включая руководителя ОП Андрея Ермака, выступили с заявлениями, содержащими ультимативные требования о прекращении огня к 12 мая.