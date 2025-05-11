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11 мая, 19:08

Валерий Меладзе нахмурился после шутки Альбины Джанабаевой о новой жене

Певица Джанабаева разыграла Меладзе намёком на развод

Валерий Мелазде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/albinadzhanabaeva

Валерий Мелазде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева пошутила на тему развода, чем застала врасплох своего супруга — заслуженного артиста России Валерия Меладзе. Розыгрыш певица опубликовала в своих социальных сетях.

На видео Джанабаева вручает Меладзе открытку с надписью: «Улыбнись! Если хочешь другую жену». Сначала певец с улыбкой прочитал первую часть, но, дочитав до конца, заметно нахмурился.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ albinadzhanabaeva

Это уже не первая ироничная выходка Джанабаевой за последнее время. Ранее она пошутила, что её муж якобы причастен к отключению электроэнергии в Европе. Шутка отсылает к строкам из хита Меладзе «Салют, Вера», где он поёт: «Тысячу раз обрывал провода». Подписчики напомнили, что сейчас артист живёт в Испании, где как раз произошёл блэкаут.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе официально в браке с 2014 года.

«Концертов нет»: Карьера Джанабаевой пошла под откос из-за Меладзе
«Концертов нет»: Карьера Джанабаевой пошла под откос из-за Меладзе

Ранее Life.ru сообщал, что Валерий Меладзе решил сделать перерыв в своей концертной деятельности, чтобы отметить день рождения своей дочери. Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях фотографии с празднования четвёртого дня рождения своей младшей дочери Агаты, которая родилась в браке с артистом.

Анастасия Никонорова
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