Валерий Меладзе нахмурился после шутки Альбины Джанабаевой о новой жене

Альбина Джанабаева пошутила на тему развода, чем застала врасплох своего супруга — заслуженного артиста России Валерия Меладзе. Розыгрыш певица опубликовала в своих социальных сетях.

На видео Джанабаева вручает Меладзе открытку с надписью: «Улыбнись! Если хочешь другую жену». Сначала певец с улыбкой прочитал первую часть, но, дочитав до конца, заметно нахмурился.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ albinadzhanabaeva

Это уже не первая ироничная выходка Джанабаевой за последнее время. Ранее она пошутила, что её муж якобы причастен к отключению электроэнергии в Европе. Шутка отсылает к строкам из хита Меладзе «Салют, Вера», где он поёт: «Тысячу раз обрывал провода». Подписчики напомнили, что сейчас артист живёт в Испании, где как раз произошёл блэкаут.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе официально в браке с 2014 года.