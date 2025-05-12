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Регион
11 мая, 21:35

СК возбудил уголовное дело после ЧП на буровых работах в ЯНАО

Следственный комитет. Обложка © Life.ru

Следственный комитет. Обложка © Life.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело в связи с нарушением требований промышленной безопасности после инцидента, произошедшего на Фестивальном месторождении в Пуровском районе. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления Следственного комитета РФ.

«<...> Работниками предприятий «Харампурнефтегаз», «Везерфорд» и «Беларуснефть Сибирь» выполнялись работы по обслуживанию скважины. Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл 10 мая. Во время пожара пострадало трое рабочих, они получили травмы, расцениваемые как причинившие тяжкий вред здоровью.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые криминалистические и пожаро-технические экспертизы. Расследование поставлено на контроль руководства следственного управления.

Взрыв произошёл на углеобогатительной фабрике в Якутии, есть пострадавшие
Взрыв произошёл на углеобогатительной фабрике в Якутии, есть пострадавшие

Ранее Life.ru писал, что прокуратура проверяет обстоятельства ЧП на нефтяном месторождении в ЯНАО, где на одной из скважин начался пожар. Напомним, что на месторождении упала нефтяная вышка. Предварительно, причиной возгорания стало резкое поступление газа в ствол скважины.

Юния Ларсон
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