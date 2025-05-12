Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 22:00

Продолжает карьеру актёра: В ГД сочли позёрством слова Зеленского в ответ на предложение Путина

Депутат Журавлёв: Встреча с Путиным могла бы стать вершиной карьеры Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы стать для Владимира Зеленского вершиной его политической карьеры. Однако лидер киевского режима решил продолжить актёрскую игру, требуя 30-дневное прекращение огня в ответ на предложение переговоров в Стамбуле. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Для Зеленского, видимо, всё это до сих пор, даже после того, как только с украинской стороны погибло не менее миллиона человек, не более, чем актёрская игра.

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Для Зеленского, видимо, всё это до сих пор, даже после того, как только с украинской стороны погибло не менее миллиона человек, не более, чем актёрская игра.
Для Зеленского, видимо, всё это до сих пор, даже после того, как только с украинской стороны погибло не менее миллиона человек, не более, чем актёрская игра.

По мнению парламентария, киевский глава готов позировать в Турции, делая вид, что собирается с кем-то договариваться, хотя тут же выставляет требования о перемирии. При этом он продолжает выдумывать условия, которые должна соблюсти Россия, чтобы его увидеть.

«Вообще-то встреча с Путиным могла бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, что-то наподобие «увидеть Владимира Владимировича и умереть», но боюсь, не в этот раз», — уверен Журавлёв.

«Суицидальное упрямство маньяка»: Зеленского обвинили в нежелании соблюдать договорённости
«Суицидальное упрямство маньяка»: Зеленского обвинили в нежелании соблюдать договорённости

Зампредседателя Комитета по обороне посоветовал актёру Зеленскому сходить в Стамбуле в Святую Софию, давнюю православную святыню, равнозначные которой он сейчас уничтожает на Украине. Это в том случае, если Зеленский действительно всерьёз настроен приехать в Турцию.

Напомним, Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Изначально Зеленский заявил, что приедет только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Но после «пинка» президента США Дональда Трампа быстро изменил решение.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Алексей Журавлев
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar