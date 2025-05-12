Продолжает карьеру актёра: В ГД сочли позёрством слова Зеленского в ответ на предложение Путина
Депутат Журавлёв: Встреча с Путиным могла бы стать вершиной карьеры Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы стать для Владимира Зеленского вершиной его политической карьеры. Однако лидер киевского режима решил продолжить актёрскую игру, требуя 30-дневное прекращение огня в ответ на предложение переговоров в Стамбуле. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
Для Зеленского, видимо, всё это до сих пор, даже после того, как только с украинской стороны погибло не менее миллиона человек, не более, чем актёрская игра.
По мнению парламентария, киевский глава готов позировать в Турции, делая вид, что собирается с кем-то договариваться, хотя тут же выставляет требования о перемирии. При этом он продолжает выдумывать условия, которые должна соблюсти Россия, чтобы его увидеть.
«Вообще-то встреча с Путиным могла бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, что-то наподобие «увидеть Владимира Владимировича и умереть», но боюсь, не в этот раз», — уверен Журавлёв.
Зампредседателя Комитета по обороне посоветовал актёру Зеленскому сходить в Стамбуле в Святую Софию, давнюю православную святыню, равнозначные которой он сейчас уничтожает на Украине. Это в том случае, если Зеленский действительно всерьёз настроен приехать в Турцию.
Напомним, Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Изначально Зеленский заявил, что приедет только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Но после «пинка» президента США Дональда Трампа быстро изменил решение.