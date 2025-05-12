Встреча с президентом России Владимиром Путиным могла бы стать для Владимира Зеленского вершиной его политической карьеры. Однако лидер киевского режима решил продолжить актёрскую игру, требуя 30-дневное прекращение огня в ответ на предложение переговоров в Стамбуле. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Для Зеленского, видимо, всё это до сих пор, даже после того, как только с украинской стороны погибло не менее миллиона человек, не более, чем актёрская игра. Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

По мнению парламентария, киевский глава готов позировать в Турции, делая вид, что собирается с кем-то договариваться, хотя тут же выставляет требования о перемирии. При этом он продолжает выдумывать условия, которые должна соблюсти Россия, чтобы его увидеть.

«Вообще-то встреча с Путиным могла бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, что-то наподобие «увидеть Владимира Владимировича и умереть», но боюсь, не в этот раз», — уверен Журавлёв.