Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя обращение президента России Владимира Путина. Парламентарий отметил, что Москва и Киев в Стамбуле почти заключили мирные соглашения, которые сорвал бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Однако с тех пор положение ВСУ на фронте сильно изменилось, поэтому прежних условий Украине никто больше не будет предлагать, подчеркнул собеседник RT. Он также обратил внимание, что США сегодня стремятся дистанцироваться от конфликта.