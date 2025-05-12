Бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям заявил, что ставка Запада на ослабление России является стратегической ошибкой. Он подчеркнул, что Москве необходимо предоставить гарантии безопасности, чтобы устранить первопричины украинского конфликта.

«Нужно искать такие соглашения, которые обеспечат взаимные гарантии и помогут разрешить ситуацию. Все попытки блокировать Россию и истощить её силы были неверными», – отметил Абдессалям в интервью РИА «Новости».

Политик также акцентировал внимание на важности нейтралитета Украины. Он указал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и исключить любые угрозы своим соседям. Только тогда Незалежная сможет говорить о собственной безопасности, не вмешиваясь в международные отношения. Экс-министр добавил, что российско-украинский конфликт действительно сложен.