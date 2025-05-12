В Тунисе назвали ставку Запада на ослабление России ошибкой
Экс-глава МИД Туниса Абдессалям: Россия вправе требовать гарантии безопасности
Тунис. Обложка © Unsplash / JR Harris
Бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям заявил, что ставка Запада на ослабление России является стратегической ошибкой. Он подчеркнул, что Москве необходимо предоставить гарантии безопасности, чтобы устранить первопричины украинского конфликта.
«Нужно искать такие соглашения, которые обеспечат взаимные гарантии и помогут разрешить ситуацию. Все попытки блокировать Россию и истощить её силы были неверными», – отметил Абдессалям в интервью РИА «Новости».
Политик также акцентировал внимание на важности нейтралитета Украины. Он указал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и исключить любые угрозы своим соседям. Только тогда Незалежная сможет говорить о собственной безопасности, не вмешиваясь в международные отношения. Экс-министр добавил, что российско-украинский конфликт действительно сложен.
«Если европейцы могут беспокоиться о своей безопасности, то и Россия имеет полное право защищать свои интересы и добиваться гарантий своей национальной безопасности, чтобы избежать угроз как в военной, так и стратегической сферах», – заключил он.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции 15 мая. После призыва американского лидера Дональда Трампа немедленно согласиться на предложение Москвы главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в четверг будет лично ждать Путина в Стамбуле.