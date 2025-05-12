Цена биткоина впервые с 31 января превысила $105 тысяч
Цена биткоина превысила отметку в $105 тысяч. Обложка © Freepik / freepik
Цена биткоина поднялась выше $105 тысяч во время торговой сессии. Это произошло впервые с 31 января, следует из данных площадки Binance.
На момент 04:05 по московскому времени стоимость биткоина возросла на 0,34% и составила $105,032 тысячи. Однако уже к 04:19 цена немного снизилась до $104,495 тысячи, что соответствует уменьшению на 0,61%.
Минимум биткоина в этом году зафиксировали в конце февраля, когда его цена опустилась ниже $80 тысяч.
Кстати, с лета этого года в России начинают действовать новые правила для переводов без открытия банковского счёта. С 30 мая максимальная сумма таких транзакций с упрощённой идентификацией составит 100 тысяч рублей.