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12 мая, 04:42

Трамп возмутился вопросом о его роли в избрании нового папы римского

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп не смог сдержать эмоций, когда журналистка американского телеканала ABC News Марта Раддац спросила его о предполагаемой роли в процессе избрания нового папы римского Льва XIV.

«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в её помешанном на Трампе уме», – написал он в своем блоге на платформе The Truth.

Американский лидер также напомнил, что во время президентских выборов католики отдали ему значительное количество голосов, подчеркнув свою популярность среди этой религиозной группы.

Ранее Трамп заявлял, что сам был бы не против занять папский престол. Белый дом даже опубликовал в соцсетях сгенерированное ИИ изображение, где президент США изображен в роли понтифика. Позднее он заявил, что не имеет отношения к созданию этой фотографии.

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Юния Ларсон
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