Трамп возмутился вопросом о его роли в избрании нового папы римского

Президент США Дональд Трамп не смог сдержать эмоций, когда журналистка американского телеканала ABC News Марта Раддац спросила его о предполагаемой роли в процессе избрания нового папы римского Льва XIV.

«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в её помешанном на Трампе уме», – написал он в своем блоге на платформе The Truth.