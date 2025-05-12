Экс-следователь СК Петербурга попался на оружейной контрабанде в зоне СВО

Экс-замглавы Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке незаконно вывезти арсенал оружия из зоны спецоперации в Ростовскую область, сообщили в материалах дела, изученных ТАСС.

Согласно документам, 17 февраля 2025 года Панжева задержали, после чего в тот же день он стал обвиняемым по статьям о незаконном приобретении, сбыте и перевозке оружия группой лиц с использованием служебного положения, а также по аналогичным преступлениям, совершенным по предварительному сговору. На допросе он заявил о полном признании вины.

Панжева поймали, когда он пытался провезти в багажнике автомобиля из ЛНР в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты. В прошлом он был известен в кругах петербургских силовиков, в частности, как следователь по делу криминального авторитета Александра Курьякова, известного как Лось, осуждённого за торговлю наркотиками.