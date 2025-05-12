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12 мая, 06:36

Экс-следователь СК Петербурга попался на оружейной контрабанде в зоне СВО

Экс-замглавы районного СК Петербурга признал вину в вывозе оружия из зоны СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Латвия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Латвия

Экс-замглавы Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке незаконно вывезти арсенал оружия из зоны спецоперации в Ростовскую область, сообщили в материалах дела, изученных ТАСС.

Согласно документам, 17 февраля 2025 года Панжева задержали, после чего в тот же день он стал обвиняемым по статьям о незаконном приобретении, сбыте и перевозке оружия группой лиц с использованием служебного положения, а также по аналогичным преступлениям, совершенным по предварительному сговору. На допросе он заявил о полном признании вины.

Панжева поймали, когда он пытался провезти в багажнике автомобиля из ЛНР в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты. В прошлом он был известен в кругах петербургских силовиков, в частности, как следователь по делу криминального авторитета Александра Курьякова, известного как Лось, осуждённого за торговлю наркотиками.

Не позднее 2023 года Панжев отправился в зону СВО, где занял пост руководителя одного из территориальных подразделений Следственного комитета в Луганске.

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Ранее в Москве правоохранительные органы задержали преступную группировку, занимавшуюся обманом участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Среди 23 арестованных фигурантов оказались пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Преступники действовали по отработанной схеме: под видом таксистов они предлагали военнослужащим, возвращавшимся из зоны СВО, якобы разумные цены за поездку, однако в конце пути неожиданно увеличивали стоимость услуг в сотни раз. В случае отказа платить завышенную сумму участникам СВО угрожали физической расправой.

Оксана Попова
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