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12 мая, 12:38

Нетребко ищут из-за подозрений на незаконную перепланировку в Петербурге

Оперная певица Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оперная певица Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оперная певица Анна Нетребко, ранее дистанцировавшаяся от России, столкнулась с новыми юридическими проблемами в Петербурге. Исполнительная служба добивается возможности попасть в её апартаменты на улице Союза Печатников, расположенные неподалеку от Мариинского театра. Об этом сообщает Kp.ru.

Причина внимания властей — подозрения в самовольной перепланировке жилья и возможном размещении там гостевого дома. Сигнал о нарушениях поступил из государственной жилищной инспекции. Межведомственная комиссия уже пыталась провести проверку, но доступ в собственность артистки получить не смогла.

Ещё в январе суд обязал Нетребко открыть дверь для чиновников. Поскольку решение не исполнено, дело передали приставам, которые объявили певицу в розыск – вероятно, для вручения документов или принудительного исполнения.

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Ранее Life.ru рассказал, что беглая певица Анна Нетребко была объявлена в розыск в России. По словам юристов, артистке сейчас грозит тюремное заключение сроком до одного года, поскольку она до сих пор не предоставила коммунальщикам доступ в свою квартиру для проверки перепланировки.

Владимир Озеров
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