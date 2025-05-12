Нетребко ищут из-за подозрений на незаконную перепланировку в Петербурге

Оперная певица Анна Нетребко, ранее дистанцировавшаяся от России, столкнулась с новыми юридическими проблемами в Петербурге. Исполнительная служба добивается возможности попасть в её апартаменты на улице Союза Печатников, расположенные неподалеку от Мариинского театра. Об этом сообщает Kp.ru.

Причина внимания властей — подозрения в самовольной перепланировке жилья и возможном размещении там гостевого дома. Сигнал о нарушениях поступил из государственной жилищной инспекции. Межведомственная комиссия уже пыталась провести проверку, но доступ в собственность артистки получить не смогла.

Ещё в январе суд обязал Нетребко открыть дверь для чиновников. Поскольку решение не исполнено, дело передали приставам, которые объявили певицу в розыск – вероятно, для вручения документов или принудительного исполнения.