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Регион
12 мая, 10:44

Додик объяснил, почему власти ЕС угрожали присутствующим на Параде Победы в Москве

Додик: Власти ЕС хотят переписать историю, вычеркнув подвиг советского народа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Угрозы политиков ЕС в адрес тех, кто решил в День Победы посетить Москву и поприсутствовать на параде, раскрывают их истинные намерения перекроить историю. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«Эти угрозы являются циничными и безобразными. Они еще раз показывают их намерение провести ревизию и переписать историю», — подчеркнул политик.

По его словам, каждый должен знать и помнить подвиг, совершённый советским народом, одержавшим победу над фашизмом.

Самое правильное место, в котором можно оказаться 9 мая, — это Красная площадь в российской столице, отметил Додик.

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Однако европейские политики на 9 Мая устроили свою собственную сходку во Львове. Смотрелось это действо в высшей степени нелепо, учитывая то, что происходило на Параде Победы в Москве. Глава евродипломатии Каллас заявила, что не понимает, как можно поехать в Россию, когда у них там происходит такое «грандиозное» событие. Официальный представитель МИД РФ Захарова похвалила организаторов львовского «сборища» за креативность и умение играть на контрастах.

Владимир Озеров
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