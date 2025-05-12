Угрозы политиков ЕС в адрес тех, кто решил в День Победы посетить Москву и поприсутствовать на параде, раскрывают их истинные намерения перекроить историю. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«Эти угрозы являются циничными и безобразными. Они еще раз показывают их намерение провести ревизию и переписать историю», — подчеркнул политик.

По его словам, каждый должен знать и помнить подвиг, совершённый советским народом, одержавшим победу над фашизмом.