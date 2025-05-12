В Кремле объяснили, зачем нужны прямые переговоры с Украиной

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск по итогам переговоров с Украиной в Киеве предложили перемирие с 12 мая сроком на 30 дней. Президент России Владимир Путин в ответ напомнил, что Украина многократно нарушила трёхдневные пасхальное и майское перемирия, а также мораторий на удары по энергообъектам, который действовал месяц. Глава государства предложил Киеву без всяких предварительных условий провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. При этом Путин не исключил возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Однако затем главарь киевского согласился на переговоры, сказав, что будет ждать президента РФ в Стамбуле. При этом помощник лидера России Юрий Ушаков ещё 11 мая уточнял, что состав российской делегации будет объявлен позже.