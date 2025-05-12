Каллас озвучила ультиматум России в ответ на предложение Путина о переговорах

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что никаких переговоров между Россией и Украиной не будет, пока продолжаются обстрелы. Она также призвала европейские страны выступить против президента России Владимира Путина в случае, если переговоры не состоятся. Об этом сообщает France 24.

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнём», — заявила Каллас.

Глава дипломатии Евросоюза также отметила, что Россия продолжает «играть в игры» с перемирием, нанося удары по объектам ВСУ.