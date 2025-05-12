Каллас озвучила ультиматум России в ответ на предложение Путина о переговорах
Каллас заявила, что без прекращения огня мирных переговоров по Украине не будет
Кая Каллас. Обложка © ТАСС / ЕРА
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что никаких переговоров между Россией и Украиной не будет, пока продолжаются обстрелы. Она также призвала европейские страны выступить против президента России Владимира Путина в случае, если переговоры не состоятся. Об этом сообщает France 24.
«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнём», — заявила Каллас.
Глава дипломатии Евросоюза также отметила, что Россия продолжает «играть в игры» с перемирием, нанося удары по объектам ВСУ.
11 мая Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, прерванным весной 2022 года. По его словам, украинская делегация тогда отказалась от обсуждения предложенного соглашения. В Москве считают, что это произошло под давлением западных стран. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто прекращение огня. Он подчеркнул, что полная остановка боевых действий создаст необходимые условия для дипломатических усилий.