В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за заморозков в Москве
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В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за внезапно пришедших заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики предупреждают: в ночь и утро в некоторых районах Москвы температура может упасть до -1 градуса. В городе это продлится до 10:00, в области — до 07:00 13 мая.
Водителям настоятельно советуют перейти на зимнюю резину или воспользоваться общественным транспортом. Также рекомендуется не превышать скорость, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефон за рулём.
К слову, мёрзнуть в холодной Москве и Подмосковье осталось недолго. Уже к выходным воздух в столице прогреется до +20 градусов. Life.ru также представил детальный прогноз погоды для Москвы и Санкт-Петербурга на май 2025 года. Синоптики сообщают, что с 15 по 17 мая температура в столице составит +16…+17 °C, однако повторение аномально теплой погоды апреля маловероятно.