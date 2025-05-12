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12 мая, 12:42

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за заморозков в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за внезапно пришедших заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупреждают: в ночь и утро в некоторых районах Москвы температура может упасть до -1 градуса. В городе это продлится до 10:00, в области — до 07:00 13 мая.

Водителям настоятельно советуют перейти на зимнюю резину или воспользоваться общественным транспортом. Также рекомендуется не превышать скорость, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефон за рулём.

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К слову, мёрзнуть в холодной Москве и Подмосковье осталось недолго. Уже к выходным воздух в столице прогреется до +20 градусов. Life.ru также представил детальный прогноз погоды для Москвы и Санкт-Петербурга на май 2025 года. Синоптики сообщают, что с 15 по 17 мая температура в столице составит +16…+17 °C, однако повторение аномально теплой погоды апреля маловероятно.

Алиса Хуссаин
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