В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за внезапно пришедших заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупреждают: в ночь и утро в некоторых районах Москвы температура может упасть до -1 градуса. В городе это продлится до 10:00, в области — до 07:00 13 мая.