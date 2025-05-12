В Узбекистане учительницу уволили из-за концерта к 9 Мая с советским солдатом
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Учительницу начальных классов ташкентской школы №188 Венеру Басалямову уволили после детского концерта ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам педагога, в рамках подготовки к Дню памяти и почестей, который в Узбекистане отмечают 9 мая, она предложила ученикам дома посмотреть фильмы о вкладе страны в победу над фашизмом. Концерт, состоявшийся 8 мая на шестом уроке, был подготовлен самими детьми, и его программа заранее учительнице не была известна.
В постановке один из учеников появился в костюме советского солдата, арендованном вместе с военной формой армии Узбекистана. Басалямова утверждает, что просила мальчика снять форму.
После мероприятия директора вызвала учительницу в кабинет и, как утверждает сама Басалямова, в грубой форме потребовала написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной стал выход ребенка в советской форме.
«Я пенсионерка, у меня сын-инвалид, мужа не стало 11 лет назад. Я всегда старалась воспитывать учеников в духе духовных, трудовых и патриотических ценностей», — рассказала Басалямова.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в Параде Победы, который прошёл на Красной площади в Москве. В рамках торжественного шествия по брусчатке прошли стройные колонны военнослужащих Вооружённых сил Узбекистана. Участие узбекских военных в параде подчеркнуло историческую связь и вклад народов Средней Азии в победу над фашизмом.