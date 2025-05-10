Путин принял главу Узбекистана в Кремле после празднования Дня Победы
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин лично встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Президент Узбекистана прибыл в Москву 8 мая для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мирзиёев стал одним из почётных гостей парада Победы на Красной площади, разделив этот важный момент с другими мировыми лидерами.
В беседе за закрытыми дверями Кремля участвовали ключевые фигуры российской экономики от первого вице-премьера Дениса Мантурова до главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В российскую делегацию также вошли:
- Замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин;
- Министр промышленности и торговли Антон Алиханов;
- Министр экономического развития Максим Решетников;
- Министр финансов Антон Силуанов;
- Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев;
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Узбекскую делегацию возглавил сам президент Мирзиёев, а также его ключевые советники и министры, включая зампремьера Жамшида Ходжаева и министра инвестиций Лазиза Кудратова.
Вечером 8 мая Путин поднял тост за Великую Победу в компании иностранных лидеров. А личная встреча российского лидера с одним из почетных гостей – главой КНР Си Цзиньпином – продлилась более 7,5 часов. На следующий день после Парада Победы Путин провёл беседы с президентом Бразилии Лулой да Силвой, лидером Сербии Александром Вучичем, главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.