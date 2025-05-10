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Регион
9 мая, 21:56

Путин принял главу Узбекистана в Кремле после празднования Дня Победы

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин лично встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Узбекистана прибыл в Москву 8 мая для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мирзиёев стал одним из почётных гостей парада Победы на Красной площади, разделив этот важный момент с другими мировыми лидерами.

В беседе за закрытыми дверями Кремля участвовали ключевые фигуры российской экономики от первого вице-премьера Дениса Мантурова до главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В российскую делегацию также вошли:

  • Замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин;
  • Министр промышленности и торговли Антон Алиханов;
  • Министр экономического развития Максим Решетников;
  • Министр финансов Антон Силуанов;
  • Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев;
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Узбекскую делегацию возглавил сам президент Мирзиёев, а также его ключевые советники и министры, включая зампремьера Жамшида Ходжаева и министра инвестиций Лазиза Кудратова.

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Вечером 8 мая Путин поднял тост за Великую Победу в компании иностранных лидеров. А личная встреча российского лидера с одним из почетных гостей – главой КНР Си Цзиньпином – продлилась более 7,5 часов. На следующий день после Парада Победы Путин провёл беседы с президентом Бразилии Лулой да Силвой, лидером Сербии Александром Вучичем, главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Юния Ларсон
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