Путин принял главу Узбекистана в Кремле после празднования Дня Победы

Президент России Владимир Путин лично встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Узбекистана прибыл в Москву 8 мая для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мирзиёев стал одним из почётных гостей парада Победы на Красной площади, разделив этот важный момент с другими мировыми лидерами.

В беседе за закрытыми дверями Кремля участвовали ключевые фигуры российской экономики от первого вице-премьера Дениса Мантурова до главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В российскую делегацию также вошли: Замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин;

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов;

Министр экономического развития Максим Решетников;

Министр финансов Антон Силуанов;

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев;

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.