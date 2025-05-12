Названа дата прощания с бывшим режиссёром программы «Время» Кисловой

О смерти Калерии Кисловой стало известно 10 мая. Экс-режиссёр программы «Время» ушла из жизни в возрасте 99 лет. Она окончила театральную студию «Красный факел» в Новосибирске, созданную по образу Школы-студии МХАТ. Однако её актёрская карьера не сложилась. В январе 1960 года судьба свела Кислову с телевизионной студией Новосибирска. Она была довольна своим жизненным путём. Несмотря на то, что ей не удалось реализовать себя на актёрском поприще. В Союзе журналистов России Кислову назвали олицетворением программы «Время».