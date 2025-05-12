Европейские чиновники могут прилететь в Стамбул на фоне переговоров России и Киева
The Guardian: Чиновники ЕС могут прибыть на переговоры РФ и Украины в Стамбул
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / arda savasciogullari
Высокопоставленные чиновники из Европы могут посетить Стамбул в преддверии ожидаемых переговоров между Россией и Украиной. Целью их визита, вероятно, является проверка готовности украинской команды. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
По информации издания, некоторые европейские политики планируют посетить Стамбул, чтобы оценить готовность украинской делегации к ключевым переговорам. Это связано с тем, что команда переговорщиков со стороны Украины потратила на это минимальное время.
«Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой», — отмечается в издании.
Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин призвал Украину возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Он отметил, что тогда украинская делегация отказалась обсуждать предложенное соглашение. В Москве считают, что решение было принято под давлением Запада. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет объявлено прекращение огня.