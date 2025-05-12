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12 мая, 14:49

Европейские чиновники могут прилететь в Стамбул на фоне переговоров России и Киева

The Guardian: Чиновники ЕС могут прибыть на переговоры РФ и Украины в Стамбул

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / arda savasciogullari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / arda savasciogullari

Высокопоставленные чиновники из Европы могут посетить Стамбул в преддверии ожидаемых переговоров между Россией и Украиной. Целью их визита, вероятно, является проверка готовности украинской команды. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По информации издания, некоторые европейские политики планируют посетить Стамбул, чтобы оценить готовность украинской делегации к ключевым переговорам. Это связано с тем, что команда переговорщиков со стороны Украины потратила на это минимальное время.

«Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой», — отмечается в издании.

Одна из стран ЕС захотела стать площадкой для переговоров по Украине
Одна из стран ЕС захотела стать площадкой для переговоров по Украине

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин призвал Украину возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Он отметил, что тогда украинская делегация отказалась обсуждать предложенное соглашение. В Москве считают, что решение было принято под давлением Запада. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет объявлено прекращение огня.

Алиса Хуссаин
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