Европейские чиновники могут прилететь в Стамбул на фоне переговоров России и Киева

Высокопоставленные чиновники из Европы могут посетить Стамбул в преддверии ожидаемых переговоров между Россией и Украиной. Целью их визита, вероятно, является проверка готовности украинской команды. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По информации издания, некоторые европейские политики планируют посетить Стамбул, чтобы оценить готовность украинской делегации к ключевым переговорам. Это связано с тем, что команда переговорщиков со стороны Украины потратила на это минимальное время.

«Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой», — отмечается в издании.