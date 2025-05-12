Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 13:26

Одна из стран ЕС захотела стать площадкой для переговоров по Украине

Канцлер Штокер: Австрия готова принять переговоры по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Вена готова принять переговоры по Украине. Об этом порталу Euractiv заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

«Вена остаётся хорошей площадкой для обсуждения международных вопросов в будущем. Такая возможность есть и относительно конфликта на Украине», — отметил он.

Штокер также подчеркнул, что Австрия придерживается политики нейтралитета и не намерена становиться членом НАТО.

В Кремле рассказали о реакции иностранных лидеров на предложение Путина по Украине
В Кремле рассказали о реакции иностранных лидеров на предложение Путина по Украине

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, прерванным весной 2022 года. По его словам, украинская делегация тогда отказалась от обсуждения предложенного соглашения. В Москве считают, что это произошло под давлением Запада. Владимир Зеленский вскоре заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто прекращение огня.


Наталья Демьянова
  • Новости
  • Австрия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar