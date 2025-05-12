Одна из стран ЕС захотела стать площадкой для переговоров по Украине
Канцлер Штокер: Австрия готова принять переговоры по Украине
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Вена готова принять переговоры по Украине. Об этом порталу Euractiv заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.
«Вена остаётся хорошей площадкой для обсуждения международных вопросов в будущем. Такая возможность есть и относительно конфликта на Украине», — отметил он.
Штокер также подчеркнул, что Австрия придерживается политики нейтралитета и не намерена становиться членом НАТО.
Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, прерванным весной 2022 года. По его словам, украинская делегация тогда отказалась от обсуждения предложенного соглашения. В Москве считают, что это произошло под давлением Запада. Владимир Зеленский вскоре заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто прекращение огня.