Трансляция Парада Победы в этом году собрала у экранов рекордную аудиторию

Трансляция Парада Победы на Красной площади в Москве стала самой популярной телепрограммой: её аудитория составила 38,4 миллиона россиян. Такие данные предоставил единый измеритель телеаудитории Mediascope.

Как сообщает РБК, в этому году было зафиксировано наибольшее количество телезрителей за последние годы. Преимущественно следили за парадом на Первом канале — 16,3 миллиона человек (доля — 39,7%). Всего торжество транслировалось 21 телеканалом.

В предшествующие годы максимальный охват аудитории был зафиксирован у трансляции Парада Победы 2023 года. Данное мероприятие, освещавшееся 17 телевизионными каналами, привлекло внимание 34,8 миллиона зрителей, что соответствует рейтингу в 25,6% и доле телесмотрения в 87,9%.