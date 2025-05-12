Трансляция Парада Победы в этом году собрала у экранов рекордную аудиторию
Mediascope: Парад Победы в прямом эфире посмотрели более 38 млн россиян
Парад Победы. Обложка © Life.ru
Трансляция Парада Победы на Красной площади в Москве стала самой популярной телепрограммой: её аудитория составила 38,4 миллиона россиян. Такие данные предоставил единый измеритель телеаудитории Mediascope.
Как сообщает РБК, в этому году было зафиксировано наибольшее количество телезрителей за последние годы. Преимущественно следили за парадом на Первом канале — 16,3 миллиона человек (доля — 39,7%). Всего торжество транслировалось 21 телеканалом.
В предшествующие годы максимальный охват аудитории был зафиксирован у трансляции Парада Победы 2023 года. Данное мероприятие, освещавшееся 17 телевизионными каналами, привлекло внимание 34,8 миллиона зрителей, что соответствует рейтингу в 25,6% и доле телесмотрения в 87,9%.
Тепло и восторженно о прошедшем Параде Победы отзывались и лидеры стран, присутствовавшие на празднике. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал прошедшее мероприятие впечатляющим. Парад произвёл впечатление даже на Германию, хотя никто из немцев на нём не присутствовал.