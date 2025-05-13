Названо условие, которое позволит переговорам России и Украины пройти успешно

Прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной на предстоящей встрече в Стамбуле возможен лишь при условии отказа Киева от ультимативных требований. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в интервью газете «Известия».

Сенатор напомнил об опыте первого раунда переговоров в Стамбуле, который, по его словам, до определённого момента продвигался вперед. По большинству позиций сторонам даже удалось добиться взаимопонимания, но затем документ одёрнули.

«Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперёд ещё дальше, чем это было сделано в марте 2022 года», — сказал Косачёв изданию.