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12 мая, 23:17

Названо условие, которое позволит переговорам России и Украины пройти успешно

Косачёв: Киев должен отказаться от ультиматумов для успешных переговоров

Константин Косачёв. Обложка © Telegram / Правительство Республики Марий Эл

Константин Косачёв. Обложка © Telegram / Правительство Республики Марий Эл

Прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной на предстоящей встрече в Стамбуле возможен лишь при условии отказа Киева от ультимативных требований. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в интервью газете «Известия».

Сенатор напомнил об опыте первого раунда переговоров в Стамбуле, который, по его словам, до определённого момента продвигался вперед. По большинству позиций сторонам даже удалось добиться взаимопонимания, но затем документ одёрнули.

«Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперёд ещё дальше, чем это было сделано в марте 2022 года», — сказал Косачёв изданию.

Сенатор подчеркнул, что за прошедшие три года ситуация на линии соприкосновения кардинально изменилась. Смысл в переговорах существует, но они должны учитывать новую реальность, добавил он.

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Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, выбрав Стамбул в качестве площадки для встречи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов оказать содействие в организации переговоров.

Антон Голыбин
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