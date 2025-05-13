Названо условие, которое позволит переговорам России и Украины пройти успешно
Косачёв: Киев должен отказаться от ультиматумов для успешных переговоров
Константин Косачёв. Обложка © Telegram / Правительство Республики Марий Эл
Прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной на предстоящей встрече в Стамбуле возможен лишь при условии отказа Киева от ультимативных требований. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в интервью газете «Известия».
Сенатор напомнил об опыте первого раунда переговоров в Стамбуле, который, по его словам, до определённого момента продвигался вперед. По большинству позиций сторонам даже удалось добиться взаимопонимания, но затем документ одёрнули.
«Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперёд ещё дальше, чем это было сделано в марте 2022 года», — сказал Косачёв изданию.
Сенатор подчеркнул, что за прошедшие три года ситуация на линии соприкосновения кардинально изменилась. Смысл в переговорах существует, но они должны учитывать новую реальность, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, выбрав Стамбул в качестве площадки для встречи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов оказать содействие в организации переговоров.