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Регион
12 мая, 19:47

Лавров и Фидан обсудили перспективы мирных переговоров по Украине в Стамбуле

Лавров и Фидан. Фото © Telegram / МИД России

Лавров и Фидан. Фото © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом перспективы урегулирования украинского кризиса. Телефонный разговор дипломатов состоялся 12 мая, сообщает МИД РФ.

В ходе беседы стороны затронули вопросы, связанные с инициативой президента Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, запланированных на 15 мая в Стамбуле. Дипломаты обсудили возможные шаги для продвижения мирного процесса.

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Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, и предложил Стамбул в качестве площадки для встречи делегаций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность оказать содействие в организации этих переговоров. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к переговорам лишь при условии предварительного 30-дневного прекращения огня. Однако после «пинка» президента США Дональда Трампа Зеленский всё же выразил готовность к личной встрече с Путиным в Стамбуле, хотя участие российского лидера в возможных переговорах на данном этапе не подтверждено.

Антон Голыбин
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