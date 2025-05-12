Лавров и Фидан обсудили перспективы мирных переговоров по Украине в Стамбуле

В ходе беседы стороны затронули вопросы, связанные с инициативой президента Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, запланированных на 15 мая в Стамбуле. Дипломаты обсудили возможные шаги для продвижения мирного процесса.