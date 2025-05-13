В Польше разгорелась предвыборная дискуссия вокруг темы отношений с Россией. Кандидат на пост президента республики, депутат Сейма Гжегож Браун во время дебатов выступил за восстановление нормальных контактов с Москвой, призвав к здравому и прагматичному подходу.

«Я являюсь сторонником нормализации и проведения рациональной политики с соседями», — заявил Браун, комментируя своё видение польско-российских отношений.

В ходе публичных дебатов он также обратился к другому претенденту на пост президента — Каролю Навроцкому, напомнив ему о противоречии в позиции по отношению к России. Ранее Навроцкий предлагал разорвать дипломатические связи с РФ, одновременно выступая за возвращение в Польшу обломков самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. В той катастрофе погиб экс-президент республики Лех Качиньский.

«Как вы тогда хотите вернуть обломки «Туполева»? Или правда о Смоленске вам уже не по сердцу?» — резко отметил Браун, упрекнув соперника в политической непоследовательности.

Первый тур президентских выборов в Польше намечен на 18 мая. Действующий президент Анджей Дуда участвовать в кампании не сможет — он уже отработал два допустимых срока подряд.