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13 мая, 01:33

Кандидат в президенты Польши Браун призвал рационализировать отношения с Россией

Кандидат в президенты Польши Браун выступил за нормализацию отношений с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Кандидат в президенты Польши Браун выступил за нормализацию отношений с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

В Польше разгорелась предвыборная дискуссия вокруг темы отношений с Россией. Кандидат на пост президента республики, депутат Сейма Гжегож Браун во время дебатов выступил за восстановление нормальных контактов с Москвой, призвав к здравому и прагматичному подходу.

«Я являюсь сторонником нормализации и проведения рациональной политики с соседями», — заявил Браун, комментируя своё видение польско-российских отношений.

В ходе публичных дебатов он также обратился к другому претенденту на пост президента — Каролю Навроцкому, напомнив ему о противоречии в позиции по отношению к России. Ранее Навроцкий предлагал разорвать дипломатические связи с РФ, одновременно выступая за возвращение в Польшу обломков самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. В той катастрофе погиб экс-президент республики Лех Качиньский.

«Как вы тогда хотите вернуть обломки «Туполева»? Или правда о Смоленске вам уже не по сердцу?» — резко отметил Браун, упрекнув соперника в политической непоследовательности.

Первый тур президентских выборов в Польше намечен на 18 мая. Действующий президент Анджей Дуда участвовать в кампании не сможет — он уже отработал два допустимых срока подряд.

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Ранее МИД Польши принял решение без предупреждения приостановить работу российского Генконсульства в Кракове как минимум на 30 дней. В Кремле этот шаг сочли враждебным.

Андрей Васильев
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