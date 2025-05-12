«Обнулено и заморожено»: РФ подтвердила прекращение всех контактов с Польшей на границе
Андреев: Деятельность РФ и Польши на границе Калининградской области прекращена
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala
Российско-польское сотрудничество в приграничной зоне Калининградской области прекращено. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев в эфире программы «Соловьев Live» 12 мая. По его словам, в настоящий момент какие-либо контакты между сторонами отсутствуют.
«Всё обнулено, заморожено, ликвидировано. <...> Разве что, поляки продолжают ездить в Калининград», — сказал Андреев.
Посол отметил, что Польша уже два года не пускает на свою территорию граждан России. По его мнению, эти ограничения, введённые польскими властями, препятствуют нормальному общению между людьми из обеих стран.
Напомним, что Польша прекращает работу российского генконсульства в Кракове и высылает трёх его сотрудников, объявив их персонами нон грата. В качестве причины в польском МИД указали, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против ТЦ на улице Марывильской в Варшаве». При этом, никаких доказательств причастности РФ к диверсии нет. В ответ на эти действия Варшавы в МИД РФ пообещали принять ответные меры.