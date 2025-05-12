«Обнулено и заморожено»: РФ подтвердила прекращение всех контактов с Польшей на границе

Российско-польское сотрудничество в приграничной зоне Калининградской области прекращено. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев в эфире программы «Соловьев Live» 12 мая. По его словам, в настоящий момент какие-либо контакты между сторонами отсутствуют.

«Всё обнулено, заморожено, ликвидировано. <...> Разве что, поляки продолжают ездить в Калининград», — сказал Андреев.