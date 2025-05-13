Овечкин забил 77-й гол в плей-офф Кубка Стэнли и обошёл канадца Лемьё

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз». Эта шайба стала для спортсмена 77-й в плей-офф. Тем самым форвард обошёл канадца Марио Лемьё и занял 12-е место в списке лучших голеадоров плей-офф чемпионата НХЛ.