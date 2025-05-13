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Регион
13 мая, 02:33

Овечкин забил 77-й гол в плей-офф Кубка Стэнли и обошёл канадца Лемьё

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз». Эта шайба стала для спортсмена 77-й в плей-офф. Тем самым форвард обошёл канадца Марио Лемьё и занял 12-е место в списке лучших голеадоров плей-офф чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Каролины». 39-летний капитан «Вашингтона» продолжает сокращать отставание от легенд лиги, несмотря на возраст. Этот список возглавляет канадец Уэйн Гретцки, который забил 122 гола в 208 играх уровня плей-офф.

Гол Овечкина. Видео © X / NHL

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Ранее «Каролина Харрикейнз» уверенно переиграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:0 в третьем матче серии плей-офф НХЛ. В том же матче капитан «столичных» получил удар клюшкой по лицу от защитника «ураганов» Брента Бёрнса. После жёсткого контакта Овечкин упал на лёд, схватившись за лицо.

Тимур Хингеев
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